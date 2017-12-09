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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 7299 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Германии запустили "суперпоезд"

В Германии запустили "суперпоезд"

Киев  •  УНН

 • 16711 просмотра

КИЕВ. 9 грудня. УНН. В Германии начал курсировать поезд, развивающий скорость 300 км/ч, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщает издание, канцлер Германии Ангела Меркель была на врасти открытии запуска скоростного поезда.

Отмечается, что теперь из столицы Берлина в административный центра Баварии Мюнхена можно доехать за 3:00 55 минут, что на 2:00 быстрее чем раньше. Расстояние между городами составляет 623 км.

Первыми возможность проехаться и оценить поезд получили чиновники и представители СМИ. Это самый дорогой инфраструктурный проект в стране, строительство ветки обошлось в 10 млрд евро.

Как сообщал УНН, в Германии в результате столкновения поездов пострадали по меньшей мере 50 человек.

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