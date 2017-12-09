В Германии запустили "суперпоезд"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 грудня. УНН. В Германии начал курсировать поезд, развивающий скорость 300 км/ч, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как сообщает издание, канцлер Германии Ангела Меркель была на врасти открытии запуска скоростного поезда.
Отмечается, что теперь из столицы Берлина в административный центра Баварии Мюнхена можно доехать за 3:00 55 минут, что на 2:00 быстрее чем раньше. Расстояние между городами составляет 623 км.
Первыми возможность проехаться и оценить поезд получили чиновники и представители СМИ. Это самый дорогой инфраструктурный проект в стране, строительство ветки обошлось в 10 млрд евро.
Как сообщал УНН, в Германии в результате столкновения поездов пострадали по меньшей мере 50 человек.