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У Німеччині запустили “суперпотяг”

Київ • УНН

 • 16712 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Німеччині почав курсувати потяг, який розвиває швидкість 300 км/год, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляє видання, канцлер Німеччини Ангела Меркель була на уростому відкритті запуску швискісного потягу.

Зазначається, що тепер зі столиці Берліна до адміністративного центра Баварії Мюнхена можна доїхати за 3 години 55 хвилин, що на 2 години швидше ніж раніше. Відстань між містами становить 623 км.

Першими можливість проїхатися і оцінити потяг отримали чиновники та представники ЗМІ. Це найдорожчий інфраструктурний проект в країні, будівництво гілки обійшлося в 10 млрд євро.

Як повідомляв УНН, у Німеччині внаслідок зіткнення потягів постраждало щонайменше 50 осіб

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