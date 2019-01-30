В Германии считают "план Сайдика" нацеленным на выполнение минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Минские соглашения остаются основой урегулирования конфликта на Донбассе, на их реализацию нацелен и план, предложенный спецпредставителем ОБСЕ по Украине Мартином Сайдиком. Об этом заявила в среду представитель правительства Германии, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Минские соглашения остаются основной мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. В том числе, план, представленный спецпредставителем Сайдиком, направлен на то, чтобы сделать возможной реализацию минских договоренностей и достигнуть мира в регионе", - отметила представитель кабмина ФРГ, комментируя заявление Сайдика о существовании нового плана по урегулированию ситуации на Донбассе.
Напомним, накануне в МИД Франции заявили, что изучают "план Сайдика" о подключении ООН к урегулированию на Донбассе.
В интервью от 24 января Сайдик сообщал о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе взамен минских соглашений, который предполагает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.