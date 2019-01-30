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У Німеччині вважають "план Сайдіка" націленим на виконання мінських угод

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Мінські угоди залишаються основою врегулювання конфлікту на Донбасі, на їхню реалізацію націлений і план, запропонований спецпредставником ОБСЄ щодо України Мартіном Сайдіком. Про це заявила в середу представник уряду Німеччини, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Мінські угоди залишаються основною мирного врегулювання конфлікту на сході України. У тому числі, план, представлений спецпредставником Сайдіком, спрямований на те, щоб зробити можливою реалізацію мінських домовленостей і досягти миру в регіоні", - зазначила представник кабміну ФРН, коментуючи заяву Сайдіка про існування нового плану з врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, напередодні у МЗС Франції заявили, що вивчають "план Сайдіка" про підключення ООН до врегулювання на Донбасі.

В інтерв'ю від 24 січня Сайдік повідомляв про існування нового плану з врегулювання на Донбасі замість мінських угод, який передбачає підключення до процесу ООН шляхом направлення в Україну поліцейської місії і створення під егідою ЄС Агентства з відновлення регіону.

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