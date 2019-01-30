У Німеччині вважають "план Сайдіка" націленим на виконання мінських угод

"Мінські угоди залишаються основною мирного врегулювання конфлікту на сході України. У тому числі, план, представлений спецпредставником Сайдіком, спрямований на те, щоб зробити можливою реалізацію мінських домовленостей і досягти миру в регіоні", - зазначила представник кабміну ФРН, коментуючи заяву Сайдіка про існування нового плану з врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, напередодні у МЗС Франції заявили, що вивчають "план Сайдіка" про підключення ООН до врегулювання на Донбасі.

В інтерв'ю від 24 січня Сайдік повідомляв про існування нового плану з врегулювання на Донбасі замість мінських угод, який передбачає підключення до процесу ООН шляхом направлення в Україну поліцейської місії і створення під егідою ЄС Агентства з відновлення регіону.