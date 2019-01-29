Франция изучает "план Сайдика" о подключении ООН к урегулированию на Донбассе

"Вместе с Германией, а также в контакте с российской и украинской сторонами нормандского формата, мы в настоящее время изучаем это предложение", - говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу прокомментировать инициативу спецпредставителя ОБСЕ по Украине Мартина Сайдика о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мирное урегулирование конфликта на Донбассе будет зависеть прежде всего от политической воли сторон выполнить свои обязательства. Полное выполнение минских соглашений остается единственной основой для разрешения кризиса", - отметили в МИД Франции.

Напомним, в интервью от 24 января Сайдик сообщал о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе взамен минских соглашений, который предполагает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.