Франція вивчає "план Сайдіка" про підключення ООН до врегулювання на Донбасі

"Разом з Німеччиною, а також у контакті з російською і українською сторонами нормандського формату, ми наразі вивчаємо цю пропозицію", - йдеться в заяві французького зовнішньополітичного відомства у відповідь на прохання прокоментувати ініціативу спецпредставника ОБСЄ щодо України Мартіна Сайдіка про новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Мирне врегулювання конфлікту на Донбасі буде залежати насамперед від політичної волі сторін виконати свої зобов'язання. Повне виконання мінських угод залишається єдиною основою для розв'язання кризи", - відзначили у МЗС Франції.

Нагадаємо, в інтерв'ю від 24 січня Сайдік повідомляв про існування нового плану з врегулювання на Донбасі замість мінських угод, який передбачає підключення до процесу ООН шляхом направлення в Україну поліцейської місії і створення під егідою ЄС Агентства з відновлення регіону.