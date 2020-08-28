В Германии установили штрафы за отказ носить маску в общественных местах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Главы правительства ФРГ и правительств ее 16 федеральных земель, в ходе телеконференции установили штрафы за отказ носить маску в общественных местах - минимум 50 евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"По решению участников телеконференции, в дальнейшем за отказ носить защитную маску в общественных местах будет предусмотрен штраф в размере как минимум 50 евро. Это правило, однако, не будет действовать на территории федеральной земли Саксония-Анхальт. Премьер этой земли Райнер Хазелофф (Rainer Haseloff) высказался решительно против этой нормы", - говорится в сообщении.
Также гражданам рекомендуется в каждом отдельном случае критически взвешивать вопрос о целесообразности проведения вечеринок и семейных мероприятий. Широкое неприятие встретило предложение об установлении максимально допустимого количества участников вечеринок.
"Канцлер ФРГ Ангела Меркель хотела добиться, чтобы в дальнейшем количество участников таких мероприятий на территории частной собственности не превышало 25 человек, а за ее пределами - 50 человек", - говорится в сообщении.
Кроме этого сообщается, что стороны не смогли согласовать единые нормы относительно защитных масок в школах и количества участников частных вечеринок.
Напомним, за почти 6 месяцев в Украине нарушители карантина получили в судах штрафов на более чем 8 млн грн.