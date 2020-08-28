У Німеччині встановили штрафи за відмову носити маску в громадських місцях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Глави уряду ФРН та урядів її 16 федеральних земель, в ході телеконференції встановили штрафи за відмову носити маску в громадських місцях - мінімум 50 євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"За рішенням учасників телеконференції, надалі за відмову носити захисну маску в громадських місцях буде передбачений штраф в розмірі як мінімум 50 євро. Це правило, однак, не буде діяти на території федеральної землі Саксонія-Анхальт. Прем'єр цієї землі Райнер Хазелофф (Rainer Haseloff) висловився рішуче проти цієї норми", - йдеться в повідомленні.
Також громадянам рекомендовано в кожному окремому випадку критично зважувати питання про доцільність проведення вечірок і сімейних заходів. Широке неприйняття зустріла пропозиція про встановлення максимально допустимої кількості учасників вечірок.
"Канцлер ФРН Ангела Меркель хотіла домогтися, щоб надалі кількість учасників таких заходів на території приватної власності не перевищувала 25 осіб, а за її межами - 50 осіб", - йдеться в повідомленні.
Крім цього повідомляється, що сторони не змогли узгодити єдині норми щодо захисних масок в школах і кількості учасників приватних вечірок.
Нагадаємо, за майже 6 місяців в Україні порушники карантину отримали в судах штрафів на понад 8 млн грн.