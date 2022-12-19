В Германии открестились от заявлений о поставках Marder для украинских военных

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"Учитывая увеличение количества ложных сообщений в Интернете. Поставок боевой машины пехоты Marder со складов Бундесвера в Украину и другие страны не было", - говорится в сообщении.

Справка

Marder – немецкая гусеничная боевая машина пехоты концерна Rheinmetall. Основная боевая машина танко-гренадерских дивизий Бундесвера с 1970-х годов. В 2010-х годах преемником Marder 1 должна стать БМП "Puma".

Дополнение

Немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью Süddeutsche Zeitung заявил, что его страна не в одностороннем порядке будет передавать танки Украине. Он отметил, что это условие сохранится и в следующем году.

“Во-первых, мы поддерживаем Украину по мере наших возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии”, – сказал он.