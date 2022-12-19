У Німеччині відхрестилися від заяв про постачання Marder для українськиї військових

Цитата

"Зважаючи на збільшення кількості неправдивих повідомлень в Інтернеті. Поставок бойової машини піхоти Marder зі складів Бундесверу до України та інші країни не було", - ідеться у повідомленні.

Довідка

Marder - німецька гусенична бойова машина піхоти концерну Rheinmetall. Основна бойова машина танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років. У 2010-х роках наступником Marder 1 мала стати БМП "Puma".

Доповнення

Німецький канцлер Олаф Шольц у інтерв'ю Süddeutsche Zeitung заявив, що його країна не в односторонньому порядку передаватиме танки Україні. Він зазначив, що ця умова збережеться і наступного року.

“По-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямої конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій з боку Німеччини”, - сказав він.