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У Німеччині відхрестилися від заяв про постачання Marder для українськиї військових

У Німеччині відхрестилися від заяв про постачання Marder для українськиї військових

Київ • УНН

 • 462252 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністерство оборони Німеччини спростувало повідомлення про те, що нібито Берлін почав постачати Збройним силам України бойові машини піхоти Marder. Про це повідомило відомство на сторінці у Twitter, інформує УНН.

Цитата

"Зважаючи на збільшення кількості неправдивих повідомлень в Інтернеті. Поставок бойової машини піхоти Marder зі складів Бундесверу до України та інші країни не було", - ідеться у повідомленні.

Довідка

Marder - німецька гусенична бойова машина піхоти концерну Rheinmetall. Основна бойова машина танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років. У 2010-х роках наступником Marder 1 мала стати БМП "Puma".

Доповнення

Німецький канцлер Олаф Шольц у інтерв'ю Süddeutsche Zeitung заявив, що його країна не в односторонньому порядку передаватиме танки Україні. Він зазначив, що ця умова збережеться і наступного року. 

“По-перше, ми підтримуємо Україну в міру наших можливостей. По-друге, ми запобігаємо прямої конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, не буде жодних односторонніх дій з боку Німеччини”, - сказав він.

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