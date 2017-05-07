В Германии состоялись демонстрации за легализацию марихуаны
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В нескольких городах Германии в субботу, 6 мая, прошли демонстрации за легализацию марихуаны в стране. На акцию “Глобальный марш марихуаны” вышли жители 26 городов, передает УНН со ссылкой на Deutsche Wellle.
В частности акции состоялись в таких городах как Берлин, Штутгарт, Мюнхен, Кельн и Дюссельдорф.
“Мероприятие ежегодно устраивает „Немецкое объединение за легализацию конопли“, в этом году лозунг акции — „Легализация имеет смысл“. Председатель объединения Георг Вурт заявил, что это позволит государству получить больше налогов и создать новые рабочие места”, — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что ранее немецкий бундестаг принял закон, который позволяет тяжелобольным пациентам получать каннабис по рецепту. Расходы покроет медицинская страховка. До принятия нового закона в стране делали исключения в единичных случаях.
Сейчас выращивания, торговля и владение марихуаной в Германии преследуется по закону. За ее легализацию в стране выступают, в частности, представители “Зеленых” и Свободной демократической партии Германии.