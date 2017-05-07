У Німеччині відбулись демонстрації за легалізацію марихуани
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У декількох містах Німеччини в суботу, 6 травня, відбулися демонстрації за легалізацію марихуани в країні. На акцію "Глобальний марш за марихуану" вийшли жителі 26 міст, передає УНН з посиланням на Deutsche Wellle.
Зокрема акції відбулись у таких містах як: Берлін, Штутгарт, Мюнхен, Кельн і Дюссельдорф.
“Захід щорічно влаштовує „Німецьке об’єднання за легалізацію коноплі“, в цьому році гасло акції — „Легалізація має сенс“. Голова об’єднання Георг Вурт заявив, що це дозволить державі отримати більше податків і створити нові робочі місця”, — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що раніше німецький бундестаг прийняв закон, який дозволяє важкохворим пацієнтам отримувати канабіс за рецептом. Витрати покриє медична страховка. До прийняття нового закону в країні робили винятки в одиничних випадках.
Наразі вирощування, торгівля і володіння марихуаною в Німеччині переслідується за законом. За її легалізацію в країні виступають, зокрема, представники “Зелених” і Вільної демократичної партії Німеччини.