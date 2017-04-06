В Германии в 2018 году планируют запустить воздушную службу такси

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81515 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112170 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170541 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125493 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122377 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115508 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106321 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107395 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103841 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии в 2018 году планируют запустить воздушную службу такси

В Германии в 2018 году планируют запустить воздушную службу такси

Киев  •  УНН

 • 18318 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Германии разработали стартап воздушной службы такси, которую будут обслуживать вертолеты VTOL, способные взлетать и садиться при нулевой горизонтальной скорости, передает УНН со ссылкой на Business Insider.

Сообщается, что испытание воздушной службы такси начнется в 2018 году.

По словам разработчиков, вертолет можно зарядить в течение 40 минут с помощью быстрого зарядного устройства. Воздушное такси может достигать максимальной скорости 62 миль/ч (100 км/ч - ред.) в течении ограниченного периода времени.

Кроме этого, VTOL работает на девяти батареях, которые позволяют ему летать в течение 17 минут при скорости 43 миль/ч (69 км/ч - ред.).

Вертолет оснащен датчиками, которые могли бы позволить ему летать на автопилоте в будущем, но на старте проекта транспортом будут управлять пилоты.

Как сообщал УНН, в Эмиратах появятся беспилотные летающие такси.

Украинские Национальные Новости

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