В Германии в 2018 году планируют запустить воздушную службу такси
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Германии разработали стартап воздушной службы такси, которую будут обслуживать вертолеты VTOL, способные взлетать и садиться при нулевой горизонтальной скорости, передает УНН со ссылкой на Business Insider.
Сообщается, что испытание воздушной службы такси начнется в 2018 году.
По словам разработчиков, вертолет можно зарядить в течение 40 минут с помощью быстрого зарядного устройства. Воздушное такси может достигать максимальной скорости 62 миль/ч (100 км/ч - ред.) в течении ограниченного периода времени.
Кроме этого, VTOL работает на девяти батареях, которые позволяют ему летать в течение 17 минут при скорости 43 миль/ч (69 км/ч - ред.).
Вертолет оснащен датчиками, которые могли бы позволить ему летать на автопилоте в будущем, но на старте проекта транспортом будут управлять пилоты.
Как сообщал УНН, в Эмиратах появятся беспилотные летающие такси.