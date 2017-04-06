У Німеччині в 2018 році планують запустити повітряну службу таксі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Німеччині розробили стартап повітряної служби таксі, яку будуть обслуговувати вертольоти VTOL, що здатні злітати та сідати при нульовій горизонтальній швидкості, передає УНН з посиланням на Business Insider.
Повідомляється, що випробовування повітряної служби таксі розпочнеться у 2018 році.
За словами розробників, вертоліт можна зарядити протягом 40 хвилин за допомогою швидкого зарядного пристрою. Повітряне таксі може досягати максимальної швидкості 62 миль/год (100 км/год - ред.) протягом обмеженого періоду часу.
Крім цього, VTOL працює на дев'яти батареях, які дозволяють йому літати протягом 17 хвилин при швидкості 43 миль/год (69 км/год - ред.).
Вертоліт оснащений датчиками, які могли б дозволити йому літати на автопілоті у майбутньому, але на старті проекту транспортом керуватимуть пілоти.
Як повідомляв УНН, в Еміратах з’являться безпілотні літаючі таксі.