В Германии произошла "сладкая" авария
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Вчера в одном из городов Германии Верл произошла "сладкая" авария. На улице образовался шоколадный коврик с примерной площадью 10 квадратных метров. Передает УНН со ссылкой на Soester Anzeiger.
"Это было интересно, у нас такого раньше не было. Горячий, жидкий шоколад, вероятно, перелился из-за технического дефекта в пищевом сосуде на территории компании", - рассказал представительодной из экстренных служб Верл Картен Корте.
Около 8:00 вечера авария была предупреждена.
Примерно одна тонна жидкого шоколада вытекала из компании на улицу.
Напомним, новогодние подарочные наборы конфет стоят на 10-15% дороже расфасованных конфет за счет специальной упаковки.