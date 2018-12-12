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В Германии произошла "сладкая" авария

Киев • УНН

 • 9404 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Вчера в одном из городов Германии Верл произошла "сладкая" авария. На улице образовался шоколадный коврик с примерной площадью 10 квадратных метров. Передает УНН со ссылкой на Soester Anzeiger.

В Германии произошла "сладкая" авария

"Это было интересно, у нас такого раньше не было. Горячий, жидкий шоколад, вероятно, перелился из-за технического дефекта в пищевом сосуде на территории компании", - рассказал представительодной из экстренных служб Верл Картен Корте.

Около 8:00 вечера авария была предупреждена.

Примерно одна тонна жидкого шоколада вытекала из компании на улицу.

Напомним, новогодние подарочные наборы конфет стоят на 10-15% дороже расфасованных конфет за счет специальной упаковки.

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