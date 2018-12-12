В Германии произошла "сладкая" авария

"Это было интересно, у нас такого раньше не было. Горячий, жидкий шоколад, вероятно, перелился из-за технического дефекта в пищевом сосуде на территории компании", - рассказал представительодной из экстренных служб Верл Картен Корте.

Около 8:00 вечера авария была предупреждена.

Примерно одна тонна жидкого шоколада вытекала из компании на улицу.

Напомним, новогодние подарочные наборы конфет стоят на 10-15% дороже расфасованных конфет за счет специальной упаковки.



