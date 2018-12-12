У Німеччині сталась "солодка" аварія
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Вчора в одну з міст Германії Верл, сталась "солодка" аварія. На вулиці утворився шоколадний килимок з приблизною площею 10 квадратних метрів. Передає УНН з посиланням на Soester Anzeiger.
"Це було цікаво, у нас такого раніше ще не було. Гарячий, рідкий шоколад, ймовірно, перелився через технічний дефект в харчовій посудині на території компанії", - розповів представник однієї з екстренних служб міста Верл Картен Корте.
Близько 8 години вечора аварія була попереджена.
Приблизно одна тонна рідкого шоколаду витікала з компанії на вулицю.
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