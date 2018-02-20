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10 марта, 18:32 • 69891 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 85542 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 88233 просмотра

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10 марта, 15:15 • 109352 просмотра

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В Германии начинается почтовое голосование по "большой коалиции"

В Германии начинается почтовое голосование по "большой коалиции"

Киев  •  УНН

 • 7234 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Все члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во вторник начинают голосовать по "большой коалиции" между СДПГ и христианскими демократами, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Всего в голосовании смогут принять участие более 463 тысяч человек. Голосование будет проходить по почте и продлится до конца суток 2 марта. Как сообщается, на выходных 3-4 марта в штабе СДПГ в Берлине подсчитают окончательные результаты.

Результаты голосования социал-демократов трудно предсказать. На съезде партии в январе лишь 56% делегатов высказали поддержку переговорам о "большой коалиции", а большое количество членов молодежного крыла партии высказались против.

Между тем рейтинги СДПГ впервые упали ниже уровня поддержки правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Согласно результатам последнего опроса INSA, опубликованного в понедельник, в то время, как рейтинг АдГ составляет 16% поддержки, СДПГ имеет только 15,5%. При этом рейтинг ХДС вырос на два процентных пункта - до 32%. Свободная демократическая партия потеряла 1,5 процентного пункта и имеет около 9% поддержки. Позиции Левых (11%) и Зеленых (13%) остались без изменений.

Попытки сформировать правительство в Германии продолжаются уже четыре месяца. На выборах в сентябре 2017 года СДПГ получила наихудший с 1949 года результат - 20,5% голосов.

Напомним, Президент П.Порошенко призвал немецких социал-демократов согласиться на формирование "большой коалиции".

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