В Германии начинается почтовое голосование по "большой коалиции"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Все члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во вторник начинают голосовать по "большой коалиции" между СДПГ и христианскими демократами, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Всего в голосовании смогут принять участие более 463 тысяч человек. Голосование будет проходить по почте и продлится до конца суток 2 марта. Как сообщается, на выходных 3-4 марта в штабе СДПГ в Берлине подсчитают окончательные результаты.
Результаты голосования социал-демократов трудно предсказать. На съезде партии в январе лишь 56% делегатов высказали поддержку переговорам о "большой коалиции", а большое количество членов молодежного крыла партии высказались против.
Между тем рейтинги СДПГ впервые упали ниже уровня поддержки правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ).
Согласно результатам последнего опроса INSA, опубликованного в понедельник, в то время, как рейтинг АдГ составляет 16% поддержки, СДПГ имеет только 15,5%. При этом рейтинг ХДС вырос на два процентных пункта - до 32%. Свободная демократическая партия потеряла 1,5 процентного пункта и имеет около 9% поддержки. Позиции Левых (11%) и Зеленых (13%) остались без изменений.
Попытки сформировать правительство в Германии продолжаются уже четыре месяца. На выборах в сентябре 2017 года СДПГ получила наихудший с 1949 года результат - 20,5% голосов.
Напомним, Президент П.Порошенко призвал немецких социал-демократов согласиться на формирование "большой коалиции".