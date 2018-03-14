В Германии неизвестный напал на Меркель - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Неизвестный мужчина с криками попытался приблизиться к новоизбранному канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда она выходила из здания парламента, передает УНН со ссылкой на Die Welt.
Сообщается, что, когда Меркель вышла из Бундестага, мужчина бросился к ней, громко выкрикивая что-то "на не немецком языке". Мужчину тотчас задержали сотрудники правоохранительных органов.
Причины нападения и личность нападавшего пока не установлена, пишет издание.
Напомним, 14 марта Ангела Меркель в четвертый раз была выбрана парламентом Германии на должность федерального канцлера ФРГ.