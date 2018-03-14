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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 47286 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 58988 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 62340 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103268 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 95003 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103846 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110864 просмотра

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В Германии неизвестный напал на Меркель - СМИ

В Германии неизвестный напал на Меркель - СМИ

Киев  •  УНН

 • 15972 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Неизвестный мужчина с криками попытался приблизиться к новоизбранному канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда она выходила из здания парламента, передает УНН со ссылкой на Die Welt.

Сообщается, что, когда Меркель вышла из Бундестага, мужчина бросился к ней, громко выкрикивая что-то "на не немецком языке". Мужчину тотчас задержали сотрудники правоохранительных органов.

Причины нападения и личность нападавшего пока не установлена, пишет издание.

Напомним, 14 марта Ангела Меркель в четвертый раз была выбрана парламентом Германии на должность федерального канцлера ФРГ.

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