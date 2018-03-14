У Німеччині невідомий напав на Меркель - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Невідомий чоловік з вигуками спробував наблизитись до новообраного канцлера Німеччини Ангели Меркель, коли вона виходила з будівлі парламенту, передає УНН з посиланням на Die Welt.
Повідомляється, що, коли Меркель вийшла з Бундестагу, чоловік кинувся до неї, гучно викрикуючи щось "не німецькою мовою". Чоловіка у ту ж мить затримали співробітники правоохоронних органів.
Причини нападу та особу нападника поки не встановлено, пише видання.
Нагадаємо, 14 березня Ангела Меркель вчетверте була обрана парламентом Німеччини на посаду федерального канцлера ФРН.