У Німеччині невідомий напав на Меркель - ЗМІ

Повідомляється, що, коли Меркель вийшла з Бундестагу, чоловік кинувся до неї, гучно викрикуючи щось "не німецькою мовою". Чоловіка у ту ж мить затримали співробітники правоохоронних органів.

Причини нападу та особу нападника поки не встановлено, пише видання.

Нагадаємо, 14 березня Ангела Меркель вчетверте була обрана парламентом Німеччини на посаду федерального канцлера ФРН.



