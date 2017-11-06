В Германии мужчина с ножом взял в заложники чиновницу

Полиция оцепила место происшествия. Правоохранители пытаются установить контакт с мужчиной. Уточняется, что он вооружен ножом. Есть ли у него другое оружие — пока неизвестно.

"В настоящий момент идет полицейская операция ввиду опасной ситуации. Улицы перед зданием перекрыты. Других деталей о преступнике и жертве у нас нет", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции: "мужчина удерживает в заложниках 31-летную сотрудницу в бюро, угрожая ей ножом. Женщина легко ранена. Переговорной группе полиции удалось установить первый контакт с подозреваемым".

Напомним, вчера в результате стрельбы в техасской церкви меньшей мере 27 человек погибли, 24 получили ранения.