У Німеччині чоловік з ножем взяв в заручники чиновницю

Поліція оточила місце події. Правоохоронці намагаються встановити контакт з чоловіком. Уточнюється, що він озброєний ножем. Чи є у нього інша зброя - поки невідомо.

"На даний момент йде поліцейська операція з огляду ситуації. Вулиці перед будівлею перекриті. Інших деталей про злочинця і жертв у нас немає", - повідомили в прес-службі.

За даними поліції: "чоловік утримує в заручниках 31-річну співробітницю в бюро, погрожуючи їй ножем. Жінка легко поранена. Переговорної групи поліції вдалося встановити перший контакт з підозрюваним".

Нагадаємо, вчора в результаті стрілянини в техаської церкви меншою мірою 27 осіб загинули, 24 отримали поранення.