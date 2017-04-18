В никопольских школах объявили внеплановые каникулы

Так, дети не будут учиться с 19 по 25 апреля. Также решено восстановить теплоснабжение в детских садах, поликлиниках и медицинских учреждениях города.

Добавим, по информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате вторжения на территорию Днепропетровской области холодного арктического воздуха, с 18 по 22 апреля ожидается холодная погода со значительными заморозками, сильными дождями и мокрым снегом. 21 апреля порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Напомним, в школах Николаева из-за похолодания приостановят обучение.