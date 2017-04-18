У нікопольських школах оголосили позапланові канікули

Так, діти не навчатимуться з 19 до 25 квітня. Також вирішено відновити теплопостачання в дитячих садках, амбулаторіях та медичних закладах міста.

Додамо, за інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у результаті вторгнення на територію Дніпропетровської області холодного арктичного повітря, з 18 по 22 квітня очікується холодна погода зі значними заморозками, сильними дощами та мокрим снігом. 21 квітня пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Нагадаємо, в школах Миколаєва через похолодання призупинять навчання.