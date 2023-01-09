В Никополе во время пожара в квартире погиб ребенок, еще двое - получили травмы

Детали

Вчера, 8 января, в 18:10 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре, который произошел в квартире многоэтажки, расположенной на улице Добролюбова города Никополь Никопольского района. По сообщению были направлены местные пожарные в составе 3 дежурных отделений.

По прибытию к месту вызова спасателей установлено, что из квартиры на пятом этаже пятиэтажного жилого дома идет густой дым.

В квартире, где произошло возгорание, жили двое родителей и трое детей, которые на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений находились на улице. Девочка, 2019 года рождения, находилась без сознания.

“Чрезвычайники провели реанимационные мероприятия до прибытия экстренной медицинской помощи. К сожалению, ребенка спасти не удалось”, — говорится в сообщении.

Также на пожаре получили травмы и были госпитализированы экстренной медицинской помощью в больницу девочка, 2018 года рождения и мальчик, 2021 года рождения, с предварительным диагнозом — отравление продуктами горения. Огнем уничтожено имущество в двухкомнатной квартире на общей площади 18 кв. м. В 18:35 пламя локализовано и в 18:53 – ликвидировано.

К тушению пожара привлечено 14 человек личного состава личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

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