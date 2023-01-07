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На Рівненщині чадним газом отруїлася ціла родина

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. У Рівненській області до лікарні з діагнозом "отруєння чадним газом" госпіталізовано цілу родину, зокрема двох дітей. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

На Рівненщині чадним газом отруїлася ціла родина

Цитата

«6 січня до лікарні з діагнозом "отруєння чадним газом" госпіталізовані жителі села Опарипси Дубенського району: жінка 1984 р.н. та чоловік 1985 р.н. і двоє дітей - хлопчики 2008 та 2016 р.н. Їх стан задовільний», - йдеться в повідомленні.

В ДСНС нагадали основні вимоги для уникнення отруєння чадним газом:

  • заборонено використовувати для обігріву несправні та невідремонтовані опалювальні печі;
  • у жодному разі не використовувати опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі;
  • під час установки газової колонки, котла необхідно передбачати окремий димар для відведення продуктів згорання;
  • у разі використання твердого палива не можна зачиняти витяжку, до повного згорання палива
  • під час сильного вітру, дощу, туману в димовому каналі може виникнути зворотна тяга, внаслідок чого продукти згорання газу залишаються в приміщенні. Тому під час несприятливих погодних умов будьте особливо уважні при користуванні газовими приладами з організованим відводом продуктів згорання.

Доповнення

В Одеській області через порушення правил користування генератором отруїлися 9 співробітників однієї з організацій.

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