На Рівненщині чадним газом отруїлася ціла родина

Цитата

«6 січня до лікарні з діагнозом "отруєння чадним газом" госпіталізовані жителі села Опарипси Дубенського району: жінка 1984 р.н. та чоловік 1985 р.н. і двоє дітей - хлопчики 2008 та 2016 р.н. Їх стан задовільний», - йдеться в повідомленні.

В ДСНС нагадали основні вимоги для уникнення отруєння чадним газом:



заборонено використовувати для обігріву несправні та невідремонтовані опалювальні печі;



у жодному разі не використовувати опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі;



під час установки газової колонки, котла необхідно передбачати окремий димар для відведення продуктів згорання;



у разі використання твердого палива не можна зачиняти витяжку, до повного згорання палива



під час сильного вітру, дощу, туману в димовому каналі може виникнути зворотна тяга, внаслідок чого продукти згорання газу залишаються в приміщенні. Тому під час несприятливих погодних умов будьте особливо уважні при користуванні газовими приладами з організованим відводом продуктів згорання.



Доповнення

В Одеській області через порушення правил користування генератором отруїлися 9 співробітників однієї з організацій.