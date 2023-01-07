В Ровенской области угарным газом отравилась целая семья
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В Ровенской области в больницу с диагнозом "отравление угарным газом" госпитализирована целая семья, в том числе двое детей. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
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«6 января в больницу с диагнозом "отравление угарным газом" госпитализированы жители села Опарипсы Дубенского района: женщина 1984 г.р. и мужчина 1985 г.р. и двое детей - мальчики 2008 и 2016 г.р. Их состояние удовлетворительное», - говорится в сообщении.
В ГСЧС напомнили основные требования для избежания отравления угарным газом:
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- запрещено использовать для обогрева неисправные и неотремонтированные отопительные печи;
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- ни в коем случае не использовать отопительные приборы при отсутствии тяги в дымоходе;
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- при установке газовой колонки, котла необходимо предусматривать отдельный дымоход для отвода продуктов сгорания;
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- при использовании твердого топлива нельзя закрывать вытяжку, до полного сгорания топлива
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- во время сильного ветра, дождя, тумана в дымовом канале может возникнуть обратная тяга, в результате чего продукты сгорания газа остаются в помещении. Поэтому во время неблагоприятных погодных условий будьте особенно внимательны при пользовании газовыми приборами с организованным отводом продуктов сгорания.
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Дополнение
В Одесской области из-за нарушения правил пользования генератором отравились 9 сотрудников одной из организаций.