В Ровенской области угарным газом отравилась целая семья

Цитата

«6 января в больницу с диагнозом "отравление угарным газом" госпитализированы жители села Опарипсы Дубенского района: женщина 1984 г.р. и мужчина 1985 г.р. и двое детей - мальчики 2008 и 2016 г.р. Их состояние удовлетворительное», - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили основные требования для избежания отравления угарным газом:



запрещено использовать для обогрева неисправные и неотремонтированные отопительные печи;



ни в коем случае не использовать отопительные приборы при отсутствии тяги в дымоходе;



при установке газовой колонки, котла необходимо предусматривать отдельный дымоход для отвода продуктов сгорания;



при использовании твердого топлива нельзя закрывать вытяжку, до полного сгорания топлива



во время сильного ветра, дождя, тумана в дымовом канале может возникнуть обратная тяга, в результате чего продукты сгорания газа остаются в помещении. Поэтому во время неблагоприятных погодных условий будьте особенно внимательны при пользовании газовыми приборами с организованным отводом продуктов сгорания.



Дополнение

В Одесской области из-за нарушения правил пользования генератором отравились 9 сотрудников одной из организаций.