В Одеській області через порушення правил користування генератором отруїлися 9 співробітників однієї з організацій

Деталі

На місці з'ясувалося, що отруєння сталося через порушення правил користування генератором. П'ятеро постраждалих у стані середньої важкості були доправлені до Овідіопольської центральної районної лікарні.

Зазначається, що решта, після надання медичної допомоги на місці від госпіталізації відмовились.

Цитата

"Увага! Нагадуємо, що генератор має бути встановлений поза приміщенням, де знаходяться люди. Він також має знаходитися на відстані від вікон та дверей, щоб чадний газ не потрапляв у приміщення. Бережіть себе та своїх близьких!", - йдеться в повідомленні.

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