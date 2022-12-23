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В Одеській області через порушення правил користування генератором отруїлися 9 співробітників однієї з організацій

В Одеській області через порушення правил користування генератором отруїлися 9 співробітників однієї з організацій

Київ • УНН

 • 500980 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Овідіополі сталося масове отруєння чадним газом співробітників однієї з організацій міста. Після надходження виклику на номер 103 на місце було направлено чотири карети швидкої допомоги. За попередніми даними постраждалих — 9, повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає УНН.

Деталі

На місці з'ясувалося, що отруєння сталося через порушення правил користування генератором. П'ятеро постраждалих у стані середньої важкості були доправлені до Овідіопольської центральної районної лікарні.

Зазначається, що решта, після надання медичної допомоги на місці від госпіталізації відмовились.

Цитата

"Увага! Нагадуємо, що генератор має бути встановлений поза приміщенням, де знаходяться люди. Він також має знаходитися на відстані від вікон та дверей, щоб чадний газ не потрапляв у приміщення. Бережіть себе та своїх близьких!", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На тлі холодів почастішали отруєння українців чадним газом - ДСНС

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