На тлі холодів почастішали отруєння українців чадним газом - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Україні стало більше випадків отруєння чадним газом, до прикладу, напередодні у Хусті на Закарпатті отруїлася сім'я з двома дітьми, повідомили в ДСНС України, закликавши слідувати правилам пожежної безпеки, пише УНН.
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"Почастішали випадки отруєнь громадян чадним газом. Рятуючись від холоду та через відключення електроенергії, громадяни не дотримуються важливих правил пожежної безпеки та використовують несертифіковану продукцію для обігріву оселі й приготування їжі", - наголосили у ДСНС.
Деталі
За даними ДСНС, до прикладу, на Закарпатті троє жителів міста Хуст отруїлися чадним газом. "Двоє дітей - 2009 та 2014 р. н. - у тяжкому стані. У жінки 1985 р.н. - стан середньої важкості. Ймовірна причина отруєння - несправність опалювального приладу в приватному житловому будинку.", - повідомили у відомстві.
Загалом, як зазначається, минулої доби в Україні сталося 128 пожеж, з них 93 - у житловому секторі. Загинуло 12 людей, постраждало - 7.
"Закликаємо неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки", - наголосили у ДСНС.
Доповнення
На 83% за місяць побільшало пожеж при використанні засобів обігріву.