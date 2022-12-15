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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На тлі холодів почастішали отруєння українців чадним газом - ДСНС

На тлі холодів почастішали отруєння українців чадним газом - ДСНС

Київ • УНН

 • 580696 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Україні стало більше випадків отруєння чадним газом, до прикладу, напередодні у Хусті на Закарпатті отруїлася сім'я з двома дітьми, повідомили в ДСНС України, закликавши слідувати правилам пожежної безпеки, пише УНН.

Цитата

"Почастішали випадки отруєнь громадян чадним газом. Рятуючись від холоду та через відключення електроенергії, громадяни не дотримуються важливих правил пожежної безпеки та використовують несертифіковану продукцію для обігріву оселі й приготування їжі", - наголосили у ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС, до прикладу, на Закарпатті троє жителів міста Хуст отруїлися чадним газом. "Двоє дітей - 2009 та 2014 р. н. - у тяжкому стані. У жінки 1985 р.н. - стан середньої важкості. Ймовірна причина отруєння - несправність опалювального приладу в приватному житловому будинку.", - повідомили у відомстві.

Загалом, як зазначається, минулої доби в Україні сталося 128 пожеж, з них 93 - у житловому секторі. Загинуло 12 людей, постраждало - 7.

"Закликаємо неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки", - наголосили у ДСНС.

Доповнення

На 83% за місяць побільшало пожеж при використанні засобів обігріву.

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