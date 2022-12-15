На фоне холодов участились отравление украинцев угарным газом - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Украине стало больше случаев отравления угарным газом, например, накануне в Хусте на Закарпатье отравилась семья с двумя детьми, сообщили в ГСЧС Украины, призвав следовать правилам пожарной безопасности, пишет УНН.
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"Участились случаи отравлений граждан угарным газом. Спасаясь от холода и из-за отключения электроэнергии, граждане не соблюдают важные правила пожарной безопасности и используют несертифицированную продукцию для обогрева дома и приготовления пищи", - подчеркнули в ГСЧС.
Детали
По данным ГСЧС, к примеру, на Закарпатье трое жителей города Хуст отравились угарным газом. "Двое детей - 2009 и 2014 г.р. - в тяжелом состоянии. У женщины 1985 г.р. - состояние средней тяжести. Вероятная причина отравления - неисправность отопительного прибора в частном жилом доме", - сообщили в ведомстве.
Всего, как отмечается, за прошедшие сутки в Украине произошло 128 пожаров, из них 93 - в жилом секторе. Погибли 12 человек, пострадали - 7.
"Призываем неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности", - подчеркнули в ГСЧС.
Дополнение
На 83% за месяц увеличилось количество пожаров при использовании средств обогрева.