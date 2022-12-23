В Одесской области из-за нарушения правил пользования генератором отравились 9 сотрудников одной из организаций

Детали

На месте выяснилось, что отравление произошло из-за нарушения правил пользования генератором. Пятеро пострадавших в состоянии средней тяжести были доставлены в Овидиопольскую центральную районную больницу.

Отмечается, что остальные после оказания медицинской помощи на месте от госпитализации отказались.

Цитата

"Внимание! Напоминаем, что генератор должен быть установлен вне помещения, где находятся люди. Он также должен находиться на расстоянии от окон и дверей, чтобы угарный газ не попадал в помещение. Берегите себя и своих близких!", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На фоне холодов участились отравления украинцев угарным газом – ДСНС