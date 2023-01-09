У Нікополі під час пожежі у квартирі загинула дитина, ще двоє – отримали травми
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У Нікополі внаслідок пожежі у квартирі одна дитина загинула, ще двоє отримали травми. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Дніпропетровській області, передає УНН.
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Вчора, 8 січня, о 18:10 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у квартирі багатоповерхівки, розташованої на вулиці Добролюбова міста Нікополь Нікопольського району. За повідомленням було направлено місцевих вогнеборців у складі 3 чергових відділень.
По прибуттю до місця виклику рятувальників встановлено, що з квартири на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку йде густий дим.
У квартирі, де сталося займання, мешкали двоє батьків та троє дітей, які на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів знаходилися на вулиці. Дівчинка, 2019 року народження, знаходилася без свідомості.
“Надзвичайники провели реанімаційні заходи до прибуття екстреної медичної допомоги. На жаль, дитину врятувати не вдалося”, — йдеться в повідомленні.
Також на пожежі отримали травми та були госпіталізовані екстреною медичною допомогою до лікарні дівчинка, 2018 року народження та хлопчик, 2021 року народження, з попереднім діагнозом — отруєння продуктами горіння. Вогнем знищено майно у двокімнатній квартирі на загальній площі 18 кв. м. О 18:35 полум’я локалізовано та о 18:53 – ліквідовано.
До гасіння пожежі залучено 14 чоловік особового складу особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у області.
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