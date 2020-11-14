В Нигерии затонуло пассажирское судно, погибли 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Из-за затопления пассажирского каноэ в штате Баучи в Нигерии погибли 18 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Анадолу".
"В результате затопления пассажирского каноэ в штате Баучи в Нигерии погибли 18 человек. Представитель полиции штата Баучи Ахмед Мохаммед Вакил сообщил журналистам, что каноэ, которое перевозило пассажиров и товары по реке Буджи, затонуло из-за перегрузки в районе Итас-Гадау", - говорится в сообщении.
Представитель полиции рассказал, что удалось спасти пять пассажиров, упавших в воду.
"Пострадавшие госпитализированы, поисково-спасательная операция продолжается", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что в Нигерии в сезон дождей часто случаются события подобного рода.
Напомним, российский предприниматель украинского происхождения Олег Дерипаска спас из пиратского плена в Нигерии пять человек.