У Нігерії затонуло пасажирське судно, загинули 18 людей

"В результаті затоплення пасажирського каное в штаті Баучі в Нігерії загинули 18 осіб. Представник поліції штату Баучі Ахмед Мохаммед Вакіл повідомив журналістам, що каное, яке перевозило пасажирів і товари по річці Буджі, затонуло через перевантаження в районі Ітас-Гадау", - йдеться в повідомленні.

Представник поліції розповів, що вдалося врятувати п'ять пасажирів, які впали у воду.

"Постраждалі госпіталізовані, пошуково-рятувальна операція триває", - наголошується в повідомленні.

Відзначається, що в Нігерії в сезон дощів часто трапляються події подібного роду.

Нагадаємо, російський підприємець українського походження Олег Дерипаска врятував з піратського полону в Нігерії п'ятеро людей.



