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В Нигерии вспышка холеры: среди погибших дети

В Нигерии вспышка холеры: среди погибших дети

Киев  •  УНН

 • 12511 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Три школьника погибли, еще 27 были госпитализированы из-за недавней вспышки холеры в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Пословам местного уполномоченного по вопросам здравоохранения Кеннеди Ишая, ситуация с распространением эпидемии в штате Гомбе на северо-востоке страны находится под контролем.

Он добавил, что все ученики местной исламской школы в Гомбе получили бесплатное лечение от правительства, им было предоставлено достаточное количество лекарств.

Холера является чрезвычайно опасной болезнью, характеризующейся в наиболее тяжелой форме внезапным возникновением острой водянистой диареи, которая может привести к летальному исходу от сильного обезвоживания.

В Нигерии из-за плохой системы водоснабжения, особенно в густонаселенных районах, часто происходят вспышки холеры.

Как сообщал УНН, в январе в Замбии полиция арестовала 55 участников протеста в столице страны Лусаке, вызванного ограничениями, которые власти ввели из-за эпидемии холеры.

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