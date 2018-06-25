У Нігерії спалах холери: серед загиблих діти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Три школярі загинули, ще 27 були госпіталізовані через недавній спалах холери в Нігерії, найбільш густонаселеної країни Африки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За словами місцевого уповноваженого з питань охорони здоров'я Кеннеді Ішая, ситуація з поширенням епідемії в штаті Гомбе на північному сході країни знаходиться під контролем.
Він додав, що всі учні місцевої ісламської школи в Гомбе отримали безкоштовне лікування від уряду, їм було надано достатню кількість ліків.
Холера є надзвичайно небезпечною хворобою, яка характеризується в найбільш важкій формі раптовим виникненням гострої водянистої діареї, яка може привести до летального результату від сильного зневоднення.
У Нігерії через погану системи водопостачання, особливо в густонаселених районах, часто відбуваються спалахи холери.
Як повідомляв УНН, в січні в Замбії поліція заарештувала 55 учасників протесту в столиці країни Лусаці, який був викликаний незадоволенням через обмеженнями, які влада ввела через епідемії холери.