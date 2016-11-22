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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 12350 просмотра

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В Нигерии футболист проехал 103 км на велосипеде с мячом на голове

Киев • УНН

 • 9787 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Нигерийский футболист Харрисон Чинеду проехал 103 км на велосипеде, держа на голове мяч. Футболист надеется попасть в Книгу рекордов Гинесса, передает УНН со ссылкой на AFP.

В Нигерии футболист проехал 103 км на велосипеде с мячом на голове

"Я установил этот рекорд и счастлив, что он будет принадлежать мне. Достижение отправлено на проверку в Книгу рекордов Гиннесса. Ждем результатов", - сказал Х.Чинеду.

Добавим, что в марте 2016 года Х.Чинеду уже устанавливал мировой рекорд. Он прошел пешком 48,04 километра, удерживая мяч на голове.

Напомним, в УЕФА собрали статистику группового этапа чемпионата Европы по футболу во Франции, отметив рекорды и успехи дебютантов чемпионата Европы.

Украинские Национальные Новости

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