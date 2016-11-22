В Нигерии футболист проехал 103 км на велосипеде с мячом на голове
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Нигерийский футболист Харрисон Чинеду проехал 103 км на велосипеде, держа на голове мяч. Футболист надеется попасть в Книгу рекордов Гинесса, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Я установил этот рекорд и счастлив, что он будет принадлежать мне. Достижение отправлено на проверку в Книгу рекордов Гиннесса. Ждем результатов", - сказал Х.Чинеду.
Добавим, что в марте 2016 года Х.Чинеду уже устанавливал мировой рекорд. Он прошел пешком 48,04 километра, удерживая мяч на голове.
Напомним, в УЕФА собрали статистику группового этапа чемпионата Европы по футболу во Франции, отметив рекорды и успехи дебютантов чемпионата Европы.