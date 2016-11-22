У Нігерії футболіст проїхав 103 км на велосипеді з м’ячем на голові

"Я встановив цей рекорд і щасливий, що він буде належати мені. Досягнення відправлено на перевірку в Книгу рекордів Гіннесса. Чекаємо результатів", — сказав Х.Чінеду.

Додамо, що в березні 2016 року Х.Чінеду вже встановив світовий рекорд. Він пройшов пішки 48,04 кілометра, утримуючи м'яч на голові.

Нагадаємо, УЄФА зібрав статистику групового етапу чемпіонату Європи з футболу у Франції, відзначивши рекорди та успіхи дебютантів чемпіонату Європи.