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В Нигерии 6 похищенных школьников умерли от болезни

В Нигерии 6 похищенных школьников умерли от болезни

Киев  •  УНН

 • 18432 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Шесть из 136 учеников, похищенных из исламской школы в северо-центральном нигерийском штате Нигер, умерли от болезни. Об этом заявил Reuters директор школы, пишет УНН.

Детали

Похитители требовали выкуп для освобождения учащихся, похищенных в мае после того, как вооруженная банда на мотоциклах напала на школу в городе Тегин.

Директор Абубакар Арба Алхасан сказал, что похитители позвонили, чтобы сообщить, что дети умерли от болезни, и призвали удовлетворить требование выкупа.

Похитители в воскресенье освободили еще 15 учеников, взятых в прошлом месяце с баптистской школы на северо-западе Нигерии, после того, как родители заплатили неизвестный выкуп, чтобы освободить их.

Напомним

На днях вооруженные лица похитили не менее 75 человек из села на северо-западе Нигерии.

Полиция и государственные органы в конце июля способствовали освобождению 100 человек, в том числе женщин, детей и кормящих матерей, которые были похищены из их села на северо-западе Нигерии.

В Нигерии исчезли без вести 150 студентов после нападения боевиков на школу в штате Кадуна в Нигерии.

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