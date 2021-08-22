У Нігерії бойовики викрали понад 75 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Озброєні особи викрали щонайменше 75 людей із села на північному заході Нігерії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Потік викрадень зірвав усі зусилля сил безпеки щодо припинення злочинів, які часто здійснювалися з метою викупу, і став викликом для уряду президента Мухаммаду Бухарі.
Кількість людей, викрадених з села Ріні, перевищує 75, підтвердив Алію Тунгар-Ріні, житель громади на північному заході Нігерії, у штаті Замфара.
Хабу Абубакар, також житель села Ріні, сказав, що бойовики викрали понад 80 людей, які, за його словами, прийшли у чорному одязі на більш ніж 50 мотоциклах.
Нагадаємо
Поліція та державні органи вкінці липня сприяли звільненню 100 людей, у тому числі жінок, дітей та годуючих матерів, які були викрадені з їхнього села на північному заході Нігерії.
У Нігерії зникли безвісти 150 студентів після нападу бойовиків на школу у штаті Кадуна в Нігерії.