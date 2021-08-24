У Нігерії 6 викрадених школярів померли від хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Шість із 136 учнів, викрадених з ісламської школи в північно-центральному нігерійському штаті Нігер, померли від хвороби. Про це заявив Reuters директор школи, пише УНН.
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Викрадачі вимагали викуп для звільнення учнів, викрадених у травні після того, як озброєна банда на мотоциклах напала на школу в місті Тегіна.
Директор Абубакар Гарба Алхасан сказав, що викрадачі зателефонували, щоб повідомити, що діти померли від хвороби, і закликали задовольнити вимогу викупу.
Викрадачі в неділю звільнили ще 15 учнів, взятих минулого місяця з баптистської школи на північному заході Нігерії, після того, як батьки заплатили невідомий викуп, щоб звільнити їх.
Нагадаємо
Днями озброєні особи викрали щонайменше 75 людей із села на північному заході Нігерії.
Поліція та державні органи вкінці липня сприяли звільненню 100 людей, у тому числі жінок, дітей та годуючих матерів, які були викрадені з їхнього села на північному заході Нігерії.
У Нігерії зникли безвісти 150 студентів після нападу бойовиків на школу у штаті Кадуна в Нігерії.