В Нидерландах из музея украли смертельно опасный яд
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Бутылка с смертельно опасным ядом кураре была украдена из музея Бургаве в городе Лейдене в Нидерландах, сообщает УНН со ссылкой на NL Times.
По имеющейся информации, инцидент произошел рано утром 5 июля. Полиция сообщила, что ведет поиски пропавшего вещества, и предостерегла жителей не прикасаться к яду, если они найдут его раньше них.
Отмечается, что спрессованный яд размером меньше кубика сахара сохранялся в сейфе, вместе с которым и был украден. Удалось ворам вынести и музея-то еще, пока неясно.
Согласно информации Omroep West, яд кураре использовался ранее племенами Южной Америки во время охоты: индейцы Гвианы бассейна реки Амазонки смазывали ею наконечники стрел. Раненое острием такой стрелы животное перестает двигаться и впоследствии умирает от остановки дыхания, которое вызывают алкалоиды входящих в состав яда. Но эти алкалоиды не действуют при условии, если они попадают в организм человека через пищеварительную систему. В наше время кураре используют в медицине чтобы снять напряжение и страх. 23 января 1942 канадские врачи Гарольд Гриффит и Энид Джонсон впервые применили кураре для управляемой мышечной релаксации.
В полиции рассказали, что расследование сейчас продолжается, подчеркнув, что в первую очередь они ищут яд.
Напомним, новое отравления двух человек в расположенном поблизости Солсбери городке Эймсбери может привести к новым мерам Великобритании по РФ, если причастность России к инциденту будет доказана.