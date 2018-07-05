У Нідерландах зі музею вкрали смертельно небезпечну отруту
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Пляшка з смертельно небезпечною отрутою кураре була вкрадена з музею Бургаве в місті Лейдені в Нідерландах, повідомляє УНН з посиланням на NL Times.
За наявною інформацією, інцидент стався рано вранці 5 липня. Поліція повідомила, що веде пошуки зниклого речовини, і застерегла жителів не торкатися до отрути, якщо вони знайдуть його раніше них.
Відзначається, що спресований отрута розміром менше кубика цукру зберігався в сейфі, разом з яким і був вкрадений. Чи вдалося злодіям винести і музею щось ще, поки неясно.
Згідно з інформацією Omroep West, отрута кураре використовувався раніше племенами Південної Америки під час полювання: індіанці Гвіани басейну річки Амазонки мастили нею вістря стріл. Поранена вістрям такої стріли тварина перестає рухатись й згодом помирає від зупинки дихання, яке спричиняють алкалоїди що входять у склад отрути. Але ці алкалоїди не діють за умови, якщо вони потрапляють в організм людини через травну систему. У наш час кураре використовують у медицині щоб зняти напругу та страх. 23 січня 1942 року канадські лікарі Гарольд Гріффіт і Енід Джонсон вперше застосували кураре для керованої м’язової релаксації.
У поліції розповіли, що розслідування на даний момент триває, підкресливши, що в першу чергу вони шукають отруту.
Нагадаємо, нове отруєння двох осіб в розташованому поблизу Солсбері містечку Еймсбері може привести до нових заходів Великої Британії щодо РФ, якщо причетність Росії до інциденту буде доведена.