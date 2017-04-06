В Нидерландах изъяли из продажи раскраску с А.Гитлером

Ее авторы в разделе, посвященном футболу, по неизвестным причинам решили предложить юным читателям раскрасить изображение, на котором был изображен А.Гитлер в форме со свастикой.

Эта раскраска продавалась в сети нидерландских магазинов Kruidvat, пока на на издание не поступило несколько жалоб.