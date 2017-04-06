У Нідерландах вилучили з продажу розмальовку з А.Гітлером

Її автори в розділі, присвяченому футболу, з невідомих причин вирішили запропонувати юним читачам розфарбувати зображення, на якому був зображений А.Гітлер у формі зі свастикою.

Ця розмальовка продавалася в мережі нідерландських магазинів Kruidvat, поки на на видання не надійшло кілька скарг.