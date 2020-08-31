В Нидерландах возобновился судебный процесс по делу MH17

"4 июля 2020 года суд отложил судебные слушания по делу Пулатова, Гиркина, Дубинского и Харченко до сегодняшнего дня", - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхаус.

Он отметил, что в зале присутствуют многие родственники жертв авиакатастрофы.

Так, одной из главных тем для обсуждения должны стать требования компенсации со стороны родственников. В частности, суд рассчитывает заслушать защиту в отношении требований дополнительного расследования.

В рамках х этих слушаний ожидается три блока продолжительностью по две недели каждый: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и с 2 по 13 ноября.



В своем решении от 23 марта суд поднял ряд вопросов, касающихся возможных требований о компенсации родственникам. Прокуратура частично и в предварительном порядке дала ответы на эти вопросы, а юридические советники родственников заявили, что подготовят свои ответы до начала сентября.

Как отмечается в документах суда, блок, начинающийся 31 августа, будет использован "для обсуждения позиций юридических советников родственников, защиты и прокуратуры и принятия решений по этому вопросу в случае необходимости". Суд "также хотел бы поставить вопрос о том, до какого времени должны быть представлены все требования о компенсации". Этому, по мнению инстанции, должен предшествовать обмен мнениями между всеми заинтересованными сторонами в письменном виде.

В частности, суд ожидает доклада от защиты относительно прогресса в формулировке новых требований о дополнительных расследованиях, причем речь идет не только о требованиях, которые защита может сформулировать без консультаций со своим клиентом Олегом Пулатова, проходящим одним из четырех обвиняемых по делу, но также о требованиях, которые зависят от таких консультаций.

В целом, этот блок слушаний выглядит техническим и, скорее всего, займет гораздо меньше времени, чем запланировано. Дата начала рассмотрения дела по существу пока не определена. Вопрос сейчас обсуждается между сторонами в письменной форме, однако многое будет зависеть от того, с какими новыми требованиями выступит защита.

Как сообщал УНН, 3 июля закончился второй раунд слушаний по делу о катастрофе MH17. На заседании было удовлетворено ряд запросов и ходатайств сторон.



