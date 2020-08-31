В Нидерландах возобновился судебный процесс по делу MH17

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11744 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 72893 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107373 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179443 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183263 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390714 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226215 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500838 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349409 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230426 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
70%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21176 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46704 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15625 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15218 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 15941 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142771 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130743 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219222 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390715 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500839 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Тони Радакин

Биньямин Нетаньяху

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11748 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38465 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38184 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45760 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75704 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Нидерландах возобновился судебный процесс по делу MH17

Киев • УНН

 • 12637 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Нидерландах продолжились судебные слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года, передает корреспондент УНН.

В Нидерландах возобновился судебный процесс по делу MH17

"4 июля 2020 года суд отложил судебные слушания по делу Пулатова, Гиркина, Дубинского и Харченко до сегодняшнего дня", - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхаус.

Он отметил, что в зале присутствуют многие родственники жертв авиакатастрофы.

Так, одной из главных тем для обсуждения должны стать требования компенсации со стороны родственников. В частности, суд рассчитывает заслушать защиту в отношении требований дополнительного расследования.

В рамках х этих слушаний ожидается три блока продолжительностью по две недели каждый: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и с 2 по 13 ноября.

В своем решении от 23 марта суд поднял ряд вопросов, касающихся возможных требований о компенсации родственникам. Прокуратура частично и в предварительном порядке дала ответы на эти вопросы, а юридические советники родственников заявили, что подготовят свои ответы до начала сентября.

Как отмечается в документах суда, блок, начинающийся 31 августа, будет использован "для обсуждения позиций юридических советников родственников, защиты и прокуратуры и принятия решений по этому вопросу в случае необходимости". Суд "также хотел бы поставить вопрос о том, до какого времени должны быть представлены все требования о компенсации". Этому, по мнению инстанции, должен предшествовать обмен мнениями между всеми заинтересованными сторонами в письменном виде.

В частности, суд ожидает доклада от защиты относительно прогресса в формулировке новых требований о дополнительных расследованиях, причем речь идет не только о требованиях, которые защита может сформулировать без консультаций со своим клиентом Олегом Пулатова, проходящим одним из четырех обвиняемых по делу, но также о требованиях, которые зависят от таких консультаций.

В целом, этот блок слушаний выглядит техническим и, скорее всего, займет гораздо меньше времени, чем запланировано. Дата начала рассмотрения дела по существу пока не определена. Вопрос сейчас обсуждается между сторонами в письменной форме, однако многое будет зависеть от того, с какими новыми требованиями выступит защита.

Как сообщал УНН, 3 июля закончился второй раунд слушаний по делу о катастрофе MH17. На заседании было удовлетворено ряд запросов и ходатайств сторон.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,917.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.23