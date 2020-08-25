Процес у справі MH17 відновлюється у Нідерландах наступного тижня: оприлюднено розклад

“Слухання у справі про MH17 відновляться 31 серпня 2020 року”, — нагадали в суді.

Повідомляється також, що на слуханнях можуть бути присутні родичі загиблих, а також сторони, які постійно беруть участь у кримінальному процесі. Через нові правила, у межах заходів боротьби з коронавірусом, у суді повідомляють, що на слуханнях може бути присутнім менше людей. Зокрема, це стосується представників ЗМІ.

Дні судових засідань, відведені в цій справі на осінь 2020 року, діляться на три блоки по два тижні:



з понеділка, 31 серпня, по п’ятницю, 11 вересня.



понеділок, 28 вересня — п’ятниця, 9 жовтня.



з понеділка, 2 листопада, по п’ятницю, 13 листопада.



Як повідомляв УНН, 3 липня закінчився другий раунд слухань у справі про катастрофу MH17. На засіданні було задоволено низку запитів і клопотань сторін.

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама почався судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько “Стрєлков”, який у час збиття літака називав себе “міністром оборони” угруповання “ДНР”, Сергій Дубинський, відомий на прізвисько “Хмурий”, відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій “генерал-майор” в угрупованні “ДНР”, що очолював його власне “ГРУ”, Олег Пулатов, відомий на прізвисько “Гюрза”, полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько “Крот”, який перебував у той час у лавах угруповання “ДНР” під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися.

За оцінками експертів, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.