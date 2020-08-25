Процесс по делу MH17 возобновляется в Нидерландах на следующей неделе: обнародовано расписание

"Слушания по делу о MH17 возобновятся 31 августа 2020 года", - напомнили в суде.

Сообщается также, что на слушаниях могут присутствовать родственники погибших, а также стороны, постоянно участвующие в уголовном процессе. Из-за новых правил, в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом, в суде сообщают, что на слушаниях может присутствовать меньше людей. В частности, это касается представителей СМИ.

Дни судебных заседаний, отведенные в этом деле на осень 2020 года, делятся на три блока по две недели:



с понедельника, 31 августа, по пятницу, 11 сентября.



понедельник, 28 сентября - пятница, 9 октября.



с понедельника, 2 ноября, по пятницу, 13 ноября.



Как сообщал УНН, 3 июля закончился второй раунд слушаний по делу о катастрофе MH17. На заседании было удовлетворено ряд запросов и ходатайств сторон.

9 марта в местности Схипхол у Амстердама начался судебный процесс над первыми четырьмя обвиняемыми в сбитии самолета рейса MH17.

Это трое граждан России Игорь Гиркин, известный по прозвищу “Стрелков”, который в настоящее время сбития самолета называл себя “министром обороны” группировки “ДНР”, Сергей Дубинский, известный по прозвищу “Хмурый”, отставной полковник ГРУ России, а на время тех событий “генерал-майор” в группировке “ДНР”, возглавлявший его собственное “ГРУ”, Олег Пулатов, известный по прозвищу “Гюрза”, полковник, бывший российский спецназовец, который на оккупированной части Донбасса был тогда заместителем Дубинского, а также гражданин Украины Леонид Харченко, известный по прозвищу “Крот”, который находился в то время в рядах группировки “ДНР” под командованием Дубинского.

Им предъявлены предварительные обвинения в убийстве 298 человек и в причинении катастрофы самолета, что привела к гибели всех на борту. Все обвиняемые на процесс не явились.

По оценкам экспертов, приговора в процессе стоит ожидать не ранее, чем через несколько лет.