У Нідерландах сьогодні відновляться слухання у справі MH17

В рамках цих слухань очікується три сесії тривалістю по два тижні кожна: з 31 серпня по 11 вересня, з 28 вересня по 9 жовтня і з 2 по 13 листопада.

У своєму рішенні від 23 березня суд підняв ряд питань, що стосуються можливих вимог про компенсацію з боку родичів. Прокуратура частково і в попередньому порядку дала відповіді на ці питання, а юридичні радники родичів заявили, що підготують свої відповіді до початку вересня.

Як зазначається в документах суду, блок, що починається 31 серпня, буде використаний “для обговорення позицій юридичних радників родичів, захисту та прокуратури і прийняття рішень з даного питання в разі необхідності”. Суд “також хотів би підняти питання щодо того, до якого часу повинні бути подані всі вимоги про компенсацію”. Цьому, на переконання інстанції, повинен передувати обмін думками між усіма зацікавленими сторонами в письмовому вигляді.

Зокрема, суд очікує доповіді від захисту щодо прогресу у формулюванні нових вимог про додаткові розслідуваннях, причому мова йде не тільки про вимоги, які захист може сформулювати без консультацій зі своїм клієнтом Олегом Пулатовим, що проходить одним з чотирьох обвинувачених у справі, але також про вимоги, які залежать від таких консультацій.

В цілому, цей блок слухань видається технічним і, найімовірніше, займе набагато менше часу, ніж заплановано. Дата початку розгляду справи по суті поки не визначена. Питання зараз обговорюється між сторонами в письмовій формі, однак багато чого буде залежати від того, з якими новими вимогами виступить захист.

Як повідомляв УНН, 3 липня закінчився другий раунд слухань у справі про катастрофу MH17. На засіданні було задоволено низку запитів і клопотань сторін.

9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама почався судовий процес над першими чотирма обвинуваченими в збитті літака рейсу MH17.

Це троє громадян Росії: Ігор Гіркін, відомий на прізвисько “Стрєлков”, який у час збиття літака називав себе “міністром оборони” угруповання “ДНР”, Сергій Дубинський, відомий на прізвисько “Хмурий”, відставний полковник ГРУ Росії, а на час тих подій “генерал-майор” в угрупованні “ДНР”, що очолював його власне “ГРУ”, Олег Пулатов, відомий на прізвисько “Гюрза”, полковник, колишній російський спецпризначенець, який на окупованій частині Донбасу був тоді заступником Дубинського, а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько “Крот”, який перебував у той час у лавах угруповання “ДНР” під командуванням Дубинського.

Їм висунені попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися.

За оцінками експертів, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.