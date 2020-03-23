У Нідерландах завершилося останнє слухання у справі MH17: що вирішили
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Засідання суду у справі про катастрофу пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році сьогодні завершилося в Нідерландах. Суд прийняв ряд важливих рішень по запитах сторін, озвучених на попередніх слуханнях, передає кореспондент УНН.
Так, раніше сторона обвинувачення подала різні запити щодо подальшого розслідування на слуханнях 9 і 10 березня. Захист заявив, що на сьогоднішній день не зміг відповісти на ці представлення, оскільки не мала достатньо часу для підготовки.
Суд погодився з аргументами, тому відклав рішення за запитами звинувачення до тих пір, поки захист не зможе відповісти. Рішення по цих запитах, пов'язаних з розслідуванням, буде прийнято в ході блоку слухань, що починається 8 червня. На цьому етапі захисту також буде надана можливість звертатися із запитами до суду.
Також сьогодні суд попросив звинувачення надати додаткову інформацію щодо його запиту про проведення перевірки реконструкції уламків рейсу MH17. Суд заявив, що йому поки не ясно, навіщо потрібна така перевірка.
Суд також постановив, що адвокату родичів жертв катастрофи повинен бути наданий доступ до документів у справі. Адвокат не повинен поширювати ці документи за межами команди, але може обговорювати їх зміст з родичами.
В кінці засідання, суд висловив прохання, щоб захист поінформував суд і прокуратуру завчасно до слухання 8 червня 2020 року, чи має він намір висунути попередні заперечення або подати запити щодо розслідування. На цьому блоці слухань можна було б обговорити можливий поетапний підхід до розгляду справи по суті.
Як повідомляв УНН, розгляд справи продовжиться 8 червня 2020 року.