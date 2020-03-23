У Нідерландах завершилося останнє слухання у справі MH17: що вирішили

КИЇВ. 23 березня. УНН. Засідання суду у справі про катастрофу пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році сьогодні завершилося в Нідерландах. Суд прийняв ряд важливих рішень по запитах сторін, озвучених на попередніх слуханнях, передає кореспондент УНН.