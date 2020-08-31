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В Нидерландах сегодня восстановятся слушания по делу MH17

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Сегодня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Донбассе в июле 2014 года. Одной из главных тем для обсуждения станут требования компенсации со стороны родственников. В частности, суд рассчитывает заслушать защиту в отношении требований дополнительного расследования, передает УНН со ссылкой на Twitter суда.

В Нидерландах сегодня восстановятся слушания по делу MH17

В рамках этих слушаний ожидается три сессии продолжительностью по две недели каждая: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и с 2 по 13 ноября.

В своем решении от 23 марта суд поднял ряд вопросов, касающихся возможных требований о компенсации со стороны родственников. Прокуратура частично и в предварительном порядке дала ответы на эти вопросы, а юридические советники родственников заявили, что подготовят свои ответы до начала сентября.

Как отмечается в документах суда, блок, начинающийся 31 августа, будет использован “для обсуждения позиций юридических советников родственников, защиты и прокуратуры и принятия решений по данному вопросу в случае необходимости”. Суд “также хотел бы поднять вопрос о том, до какого времени должны быть представлены все требования о компенсации”. Этому, по мнению инстанции, должен предшествовать обмен мнениями между всеми заинтересованными сторонами в письменном виде.

В частности, суд ожидает доклад от защиты относительно прогресса в формулировке новых требований о дополнительных расследованиях, причем речь идет не только о требованиях, которые защита может сформулировать без консультаций со своим клиентом Олегом Пулатовым, проходящей одним из четырех обвиняемых по делу, но также о требованиях, которые зависят от таких консультаций.

В целом, этот блок слушаний выдается техническим и, скорее всего, займет гораздо меньше времени, чем запланировано. Дата начала рассмотрения дела по существу пока не определена. Вопрос сейчас обсуждается между сторонами в письменной форме, однако многое будет зависеть от того, с какими новыми требованиями выступит защиту.

Как сообщал УНН, 3 июля закончился второй раунд слушаний по делу о катастрофе MH17. На заседании было удовлетворено ряд запросов и ходатайств сторон.

9 марта в местности Схипхол у Амстердама начался судебный процесс над первыми четырьмя обвиняемыми в сбивании самолета рейса MH17.

Это трое граждан России Игорь Гиркин, известный по прозвищу “Стрелков”, который во время сбивания самолета называл себя “министром обороны” группировки “ДНР”, Сергей Дубинский, известный по прозвищу “Хмурый”, отставной полковник ГРУ России, а на время тех событий “генерал-майор” в группировке “ДНР”, возглавлявший его собственное “ГРУ”, Олег Пулатов, известный по прозвищу “Гюрза”, полковник, бывший российский спецназовец, который на оккупированной части Донбасса был тогда заместителем Дубинского, а также гражданин Украины Леонид Харченко, известный по прозвищу “Крот”, который находился в то время в рядах группировки “ДНР” под командованием Дубинский.

Им предъявлены предварительные обвинения в убийстве 298 человек и в причинении катастрофы самолета привела к гибели всех на борту. Все обвиняемые на процесс не явились.

По оценкам экспертов, приговора в процессе стоит ожидать не ранее, чем через несколько лет.

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